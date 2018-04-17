HABER

BM Genel Sekreteri Guterres'in Suudi Arabistan temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki krizin askeri değil tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde siyasi bir çözümle sonlandırılması gerektiğini dile getirdi - Guterres, Filistin-İsrail meselesinde, iki devletli çözümün uygulamaya konulmasının önemine değindi - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Suriye'de oluşturulacağı iddia edilen Arap gücünün henüz tartışma aşamasında olduğunu belirtti

RİYAD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krizin askeri değil tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde siyasi bir çözümle sonlandırılması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü. Başkent Riyad'daki bakanlık binasındaki görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres, konuşmasında Suriye, Yemen ve Libya'da yaşanan krizler ile Filistin-İsrail meselesine değindi.

Krizlerin her zaman siyasi çözümle bitirilmesinin önemine vurgu yapan Guterres, Filistin-İsrail krizinin çözümüne de ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BM Genel Sekreteri, her iki tarafın da barış içerisinde yaşaması için "iki devletli çözüm"ün hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

- Suriye krizi

Ziyareti sırasında Suudi Arabistan'daki Suriyeli muhalifler ile görüşmediğini dile getiren Guterres, ancak Suriyeli muhalifler ile rejimin yer alacağı Cenevre sürecinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Suriye'de askeri çözümden" yana olmadıklarını, tüm Suriyelileri kapsayacak siyasi bir çözümden yana olduklarını, böylece dış müdahalelerin de sona ereceğini söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırıya da değinen BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından uzamanların bölgeye ulaşması için çaba sarf ettiklerini ve Suriye rejiminin oraya giden uzmanlara her türlü kolaylığı sağlamak zorunda olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres Yemen'deki gelişmelere ilişkin ise Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda çocukların silahlandırılmasının insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.,

- Suriye'de "Arap gücü oluşturulması" iddiası

Suudi Arabistanlı Bakan Cubeyr de Guterres'in ülkedeki temasları hakkında bilgi verdi.

BM'nin çalışmalarına saygı duyduklarını ifade eden Cubeyr, Birleşmiş Milletler ile aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu ve bunun kendilerince de çok ciddiye alındığını kaydetti.

Bakan Cubeyr, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddialara ilişkin ise şunları söyledi:

"(Eski ABD Başkanı Barack) Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

ABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyorABD'den Suriye açıklaması! Trump birlikleri çekmek istiyor
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler genel sekreteri Suriye

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

İlginizi Çekebilir

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

Eski AYM Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.