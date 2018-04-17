BM Genel Sekreteri Guterres'in Suudi Arabistan temasları

RİYAD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki krizin askeri değil tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde siyasi bir çözümle sonlandırılması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü. Başkent Riyad'daki bakanlık binasındaki görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres, konuşmasında Suriye, Yemen ve Libya'da yaşanan krizler ile Filistin-İsrail meselesine değindi.

Krizlerin her zaman siyasi çözümle bitirilmesinin önemine vurgu yapan Guterres, Filistin-İsrail krizinin çözümüne de ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BM Genel Sekreteri, her iki tarafın da barış içerisinde yaşaması için "iki devletli çözüm"ün hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

- Suriye krizi

Ziyareti sırasında Suudi Arabistan'daki Suriyeli muhalifler ile görüşmediğini dile getiren Guterres, ancak Suriyeli muhalifler ile rejimin yer alacağı Cenevre sürecinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.