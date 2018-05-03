HABER

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Guterres, Trump'a, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'a, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya), Almanya ve İran arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulundu.

BBC'ye demeç veren Guterres, 2015'te varılan anlaşmanın muhafaza edilmemesi halinde gerçek bir savaş riski bulunduğunu vurgulayarak, "önemli bir diplomatik zafer" olarak nitelendirdiği anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu noktada Guterres, her fırsatta İran ile yapılan anlaşmadan rahatsızlığını dile getiren ve nükleer anlaşmaya ilişkin son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması beklenen Trump'a, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlaması karşılığında ülkeye yönelik birtakım uluslararası yaptırımların azaltılmasını öngören uluslararası anlaşmadan çekilmemesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, "İyi bir alternatifimiz olmadığı sürece bunu rafa kaldırmamalıyız. Tehlikeli zamanlarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

"Şimdiye kadarki en kötüsü" olarak nitelendirdiği anlaşmanın İran'ın nükleer programını engellemekte yetersiz kaldığını savunan Trump'ın, anlaşmaya İran'ın füze faaliyetlerini durdurması ve Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki doğrudan veya dolaylı askeri varlığını çekmesi gibi maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden Fransa, İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydediyor.

İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Fotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştüFotoğraflar dehşet verici! Rus uçağı böyle düştü
Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyorlarCumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres İRAN nükleer anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Georges Méliès kimdir?

Georges Méliès kimdir?

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

Son dakika! Rus savaş uçağı düştü

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Çukur dizisi gerçek oldu!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.