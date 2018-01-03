BM, Güney ile Kuzey Kore arası iletişim hattının açılmasından memnun

SEUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattının yaklaşık iki yılın ardından yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı açıklamada, "Koreler arası diyaloğun her zaman pozitif bir gelişme" olduğunu ifade etti.

Haq, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırıldığını görme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve "iyileştirilmiş diplomatik girişimlerin" bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla, bugün, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmış, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

Güney Kore, 2016'da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.