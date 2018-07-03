HABER

BM Güvenlik Konseyi perşembe günü Suriye için toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar nedeniyle perşembe günü toplanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin temmuz ayı dönem başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, konseyin İsveç ve Kuveyt'in talebi üzerine Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere perşembe günü toplanacağı duyuruldu.

Suriye'de tarafların sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız olduğuna işaret edilen açıklamada, gerginlik ve şiddetin azaltılmasına yönelik çabaların artırılması çağrısı yapıldı.

BM, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

Ülkenin güneyinde gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera çevresinde yoğun hava saldırıları nedeniyle, 270 bin ila 330 bin kişinin yerinden edildiğini ve Ürdün sınırına doğru göç ettiğini açıklayan BM, Ürdün'e sınırlarını açma çağrısında bulundu.

Öte yandan, Suriye rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin, kalıcı ateşkesin oluşturulması için Rusya ile görüşmelerde bulunmak üzere, yeni bir heyet kurduğu açıklanmıştı.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandıEylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
Bursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdüBursa'da çocuk istismarına karşı 15 bin kişi yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Suriye

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı!

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.