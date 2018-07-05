BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye konusunda görüş ayrılığı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüş ayrılıkları devam ediyor.

BMGK, İsveç ve Kuveyt'in talebi üzerine, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'nin güneybatısındaki gelişmeler konusunda konseyde görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

Nebenzia, ''Onlar çatışmaların durması üzerine, bizse terörle mücadeleye odaklanıyoruz.'' dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri alınamayan kararlar nedeniyle ilerleme kaydedemeyen BMGK'de, ülkenin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle kötüye giden insani duruma tepkiler ve gerginliğe son verilmesi çağrılarına rağmen, Rusya'nın itirazları nedeniyle bir kez daha görüşmelerden sonuç alınamadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çatışmalara bir an önce son verilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısını yineledi.