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BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye konusunda görüş ayrılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Onlar çatışmaların durması üzerine, bizse terörle mücadeleye odaklanıyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüş ayrılıkları devam ediyor.

BMGK, İsveç ve Kuveyt'in talebi üzerine, Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'nin güneybatısındaki gelişmeler konusunda konseyde görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

Nebenzia, ''Onlar çatışmaların durması üzerine, bizse terörle mücadeleye odaklanıyoruz.'' dedi.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri alınamayan kararlar nedeniyle ilerleme kaydedemeyen BMGK'de, ülkenin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle kötüye giden insani duruma tepkiler ve gerginliğe son verilmesi çağrılarına rağmen, Rusya'nın itirazları nedeniyle bir kez daha görüşmelerden sonuç alınamadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çatışmalara bir an önce son verilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısını yineledi.

Öte yandan, toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, rejim ve müttefiklerinin, ülkenin güneyindeki muhalif gruplar, siviller, okullar ve hastanelere yönelik bombardımanının son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani durumun ''alarm verdiğini'' söyleyen Delattre, binlerce kişinin de sınırda insanlık dışı koşullarda mahsur kaldığını belirtti.

''Bütün bu saldırılar, siyasi cephede umut vadeden bütün çabaları mahvediyor.'' değerlendirmesinde bulunan Delattre, çatışmalara son verilmesi çağrısı yaptı.

BM, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

BM'ye göre, ülkenin güneyinde gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera çevresinde yoğun hava saldırıları nedeniyle, 270 bin ila 330 bin kişi yerinden edildi.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda rejim ve destekçileri, 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti. Rejimin başlattığı askeri operasyonda, 20 Haziran'dan bu yana 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede, sivil kayıplarının artmasından endişe duyuluyor.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın, Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Dera Rusya Suriye

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