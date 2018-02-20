BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin toplantısı

BİRLEŞMİŞ MİLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp, bizimle hareket edip, Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz.'' dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ettiği toplantıya Haley ile beraber ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Ortadoğu Özel Danışmanı Jared Kushner de katıldı.

Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada BM'yi, İsrail konusunda ''taraflı ve orantısız'' olmakla eleştirdi.

İsrail-Filistin sorunu nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda kişinin acı çektiğini belirten Haley, Gazze'de ''terör örgütü'' olarak nitelendirdiği Hamas yönetimi altında yaşayan Filistinlilerin korkunç şartlar altında bulunduğunu bildirdi.