BM İnsan Hakları Konseyi Doğu Guta için acil toplanıyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İngiltere'nin çağrısı üzerine Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki insani krizi görüşmek üzere "acil oturum" yapılması teklifini kabul etti.

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konsey'in Doğu Guta'taki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere bugün TSİ 17.00'de acil oturum düzenleyeceğini söyledi.

Rusya'nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen "acil oturumda", İngiltere'nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak.

İngiltere'nin karar tasarısında Doğu Guta'da BM'nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hasta binden fazla kişinin acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor.

Tasarıda, Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları "derhal durdurması" ve son dönemde bölgeye yapılan saldırıların kapsamlı şekilde araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması isteniyor.