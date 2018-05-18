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BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.


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BM Filistin

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