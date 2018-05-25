BM insan hakları uzmanından Fransa'ya uyarı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Terörizmle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesi Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, Fransa'da yürürlüğe giren terörle mücadele yasasının bu ülkedeki Müslümanları daha da "ötekileştireceği", "orantısız şekilde etkileyebileceği" ve "damgalayacağı" uyarısı yaptı.

Özel Raportör Aolain, 14-23 Mayıs'ta Fransa ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, yasanın özgürlükler, örgütlenme, özel yaşam, din özgürlüğü ve örgütlenme gibi temel haklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili endişelerini belirtti.

Fransa'da geçen yıl 1 Kasım'da yürürlüğe giren terörle mücadele yasasının, Paris'teki terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması'nı (OHAL) resmi olarak sonlandırdığını aktaran Aolain, yasanın özellikle ülkedeki Müslümanlara olumsuz yansıyacağını kaydetti.

İrlandalı insan hakları uzmanı Aolain, terörle mücadele yasasının ülkedeki Müslümanları "orantısız şekilde etkileyebileceği", "damgalayacağı" ve daha da "ötekileştireceği" uyarısında bulundu.