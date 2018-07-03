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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Yemenli tutsakların Birleşik Arap Emirlikleri askerlerince "kötü muamele", "işkence" ve "cinsel tacize" maruz kaldığına inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.


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Birleşik Arap Emirlikleri Liz Throssell Yemen

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