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BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü oyuncu ve BMMYK İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie: "Bu (Eski Musul), BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım"

MUSUL (AA) - Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle enkaza dönen Musul kentini ziyaret etti.

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Jolie, şiddetli çatışmalara sahne olan kentin batı kesimindeki Eski Musul bölgesinde enkaz yığınları arasında dolaştı.

Bazı bölge sakinleri ile sohbet eden Jolie, halkın ihtiyaçları ve yeniden imar çalışmaları hakkında bilgi aldı.

- "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım"

Öte yandan BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Jolie, "Bu, BMMYK ile çalıştığım seneler içinde gördüğüm en büyük yıkım." ifadesini kullandı.

Jolie, insanların her şeylerini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını, yoksul olduklarını, ellerinde çocukları için ilaç olmadığını ve çoğunun su dahi bulamadığını ifade etti.

Bölge insanının DEAŞ'ın işgali nedeniyle yaşadıkları tarifsiz şokun ardından şu an evlerini çok sınırlı yardımlarla yeniden imar etmeye çalıştıklarını aktaran Jolie, çoğunun yaşanan şoka ve acılara rağmen iyimser olduğunu, evlerinin enkazlarını kendi elleriyle kaldırdıklarını ve birbirlerine yardım ettiklerini ifade etti.

Halkın yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan BM İyi Niyet Elçisi Jolie ayrıca kentin istikrarının tüm Irak'ın ve gelecekte bölgenin istikrarı için gerekli olduğuna dikkati çekti.

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta daha önce de DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacıları ziyaret etmişti.

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Angelina Jolie ırak Musul

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