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BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'den Iraklı göçmenlere yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'den Iraklı göçmenlere yardım çağrısı

ERBİL (AA) - Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'taki göçmenlere yardım için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Irak'ın Duhok vilayetindeki Dumiz kampını ziyaret eden Jolie, burada gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen bir yılın ardından kamplardaki göçmenlerin durumunun daha da kötüleştiğini söyledi.

"Musul kentinde yıkımı açık bir şekilde gördüm. İnsanların tıbbi yardıma, eğitim desteğine ve diğer bazı hizmetlere ihtiyacı var. Çatışmalarda eşlerini kaybeden ve evlerini kendileri inşa eden kadınlar da gördüm. Bu kadınların aynı zamanda yetim çocukları da vardı." ifadelerini kullanan Jolie, dünyadaki hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara Irak'taki göçmenlere yardım etme ve evlerine geri dönebilmelerini sağlama çağrısında bulundu.

Ninova Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Ceburi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jolie'nin dün Musul'un batısındaki Zenceli bölgesine gittiğini ve çatışmalardan zarar gören Musullu 3 aileyi ziyaret ettiğini kaydetti.

Ceburi, Jolie'nin nakdi yardımda bulunmak ve eski şehir bölgesinin imarı için Musul'un durumunu incelediğini aktardı.

BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Irak'ta daha önce de DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenleri ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie BMMYK ırak

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