BM, KDC'deki barış gücü misyonunun görev süresini uzattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki (KDC) Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) görev süresinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) bugünkü toplantısında, KDC'deki barış gücü misyonunun görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, BMGK'da yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için yeterince hazırlık yapılmadığını, sivillerin güvenliği ve ülkenin istikrarının söz konusu olduğunu ifade etti.

Ülkede 1999'dan beri varlık gösteren MONUSCO'ya geçen yıl yapılan saldırıda 15 barış gücü askeri öldürülmüştü.