'BM Kıbrıs'ta objektif olmalı'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, Kıbrıs'ta liderlerle bir araya gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Danışmanı Jane Holl Lute'ye 'objektiflik' çağrısında bulundu.
KKTC Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Sibel Siber, "BM’nin çözüm çabaları, yılardır zamana oynayıp, istediği çözümü elde etme düşüncesinde olan Rum tarafının arzusuna heba edilmemelidir" uyarısında bulundu. Siber, "Çözüm formülünün adının ne olacağı değil, yaşayabilir olması önemlidir" dedi.
Ada'daki çözümün bölgeye de olumlu yansıyacağını ifade eden Siber, "Kıbrıs Türk Halkının çözüm arzusunun her zaman güçlü olduğu uluslararası toplum tarafından çok iyi bilinmektedir. Ada'da bulunacak adil bir çözüm, iki halkın yararına olacağı gibi coğrafyamıza da olumlu yansıyacaktır. Kıbrıs Türk Halkını üniter bir devlette azınlık yapma riski taşıyan, güvencesiz, garantisiz, adil olmayan bir anlaşma ile çözüm sağlansa bile barış sağlanamaz" diye konuştu.
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