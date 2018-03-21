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BM, Kuzey Kore yaptırım komitesinin görev süresini uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BM komitesinin görev süresi bir yıl uzatıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen BM komitesinin görev süresini bir yıl uzatma kararı aldı.

BM yaptırım komitesinin görev süresinin 24 Nisan 2019'a kadar uzatılması kararı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Komite, son raporunda Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiğini bildirmişti.

Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin Myanmar'a da ''yasaklanmış füze sistemleri'' gönderdiği belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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BMGK Komite Kuzey Kore yaptırım

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