BM, Kuzey Kore'ye insani yardımları kolaylaştıracak önlemler aldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştıracak adımlar attı.
BM Kuzey Kore yaptırım komitesi, ABD tarafından sunulan Kuzey Kore'ye insani yardım göndermek isteyen örgütler ve hükümetlerin karşılaştığı zorlukları kolaylaştırmaya yönelik adımları onayladı.
Böylece BM ve diğer yardım kuruluşları Kuzey Kore'ye insani yardım göndermek istediğinde hızlı bir şekilde yaptırımlardan muaf tutulacak.
Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.
BM kararları yaptırımların insani yardımları ve yardım örgütlerini etkilememesi gerektiğini belirtse de yardım kuruluşları, yaptırımlar nedeniyle bürokratik engellerin hayati önem taşıyan yardımların ulaştırılmasını yavaşlattığını savunuyor.
BM'ye göre, uzun süredir devam eden ve büyük ölçüde göz ardı edilen insani krizle karşı karşıya olan Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ını oluşturan 10 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.
Kronik gıda sıkıntısı yaşanan ülkede her 5 çocuktan birinin gelişme ve büyüme sorunu yaşadığı belirtiliyor.
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