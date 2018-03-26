TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libyalıların devletleriyle barışması ve yerel uzlaşının sağlanması çağrısında bulunarak, bunların "kapsamlı uzlaşının" başarıya ulaşması için zorunlu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Tunus'ta düzenlenen Libya'da Yerel ve Ulusal Uzlaşı'nın Değişkenleri konulu toplantıda konuşan Selame, halk ve devlet arasında barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Selame, halk ve devletin barışmasının, Libyalıların "tek devlet" düşüncesine hazır olmasını sağlayacağını vurguladı.

BM Temsilcisi, yerel uzlaşı konusuna da değinerek, "Kabileler ve şahıslar arasında uzlaşı sağlanması, kapsamlı ulusal uzlaşı sürecini hızlandıracaktır." dedi.

Selame, uzlaşının düşmanların bir arada yaşaması veya ateşkes değil aynı ülkenin evlatlarının ortak yaşamı anlamına geldiğini belirterek, tüm tarafları iç uzlaşının sağlanması için büyük çaba sarf etmeye çağırdı.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.