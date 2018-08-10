HABER

BM Libya Temsilcisinden, Taverga kampının "zorla tahliye edilmesine" kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 22:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Trablus Havaalanı yolundaki Tavergalıların yaşadığı kampın zorla tahliye edilmesini kınadı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Trablus Havaalanı yolundaki, Tavergalı ailelerin yaşadığı kampın zorla tahliye edilmesini kınadı.

Selame yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik biriminin yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı kampa baskın düzenlediğini ve 4'ü suça karışmakla itham edilen 80 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Söz konusu durumun uluslararası insan haklarının ihlali olduğuna işaret eden Selame, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı bir grubun, insanlar uyuduğu sırada kampa girerek, evleri yıkmasını ve insanları kaçmaya zorlayarak onları evsiz bırakmasını kınıyoruz."

Selame, Libya'daki yetkililere yerinden edilmiş kişileri koruma, sorunlarına kalıcı çözümler bulma, gözaltına alınanları serbest bırakma ve suç işleyenleri adalet önüne çıkarma çağrısı yaptı.

BM Temsilcisi ayrıca, "mağdurlara insani yardım yapmaya ve yerlerinden edilmiş insanlar için çözümler bulma konusunda yetkililerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını" vurguladı.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları" iddiasıyla, devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.

Taverga ile Mısrata arasında haziran ayında Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngören barış anlaşması imzalanmıştı.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gassan Selame Libya Taverga Trablus

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Seda Akgül hastane faturasıyla çılgına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.