BM, Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehrin uzlaşmasından memnun

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, ülkede uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Zintan ve Mısrata şehirlerindeki gruplar arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Misyondan yapılan açıklamada, Libya'da güvenlik ve istikrarı geri kazandırmayı hedefleyen her türlü uzlaşı girişiminden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın iki şehir arasında barış ve olumlu iş birliği ilişkilerinin önünü açmasının ümit edildiği vurgulandı.

Ülkede 2014 yılından bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan iki şehirdeki gruplar, tarafların temsilcilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu dün Zintan kentinde barış masasına oturmuş ve anlaşma metnine imza atmıştı.

Libya'da 2014 yılında Trablus'taki geçiş yönetimi Milli Genel Kongreye (MGK) bağlı Mısrata'dan Salah Badi'nin liderliğini yaptığı Libya Şafağı (Fecr-i Libya) Kuvvetleri ile Halife Hafter yanlısı Zintan Tugayları arasında başkent Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Bu nedenle iki şehir arasında gerginlik başlamıştı.

