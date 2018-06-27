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BM Myanmar Özel Raportörü Lee'den geri dönüş anlaşmasına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar hükümeti ve BM arasında imzalanan protokole sert tepki gösterdi - Özel Raportör Yanghee Lee: - "Protokol metninin kamuoyuna duyurulmaması ve anlaşma şartlarında şeffaflık bulunmaması rahatsız edici" - "BM kuruluşlarının da dahil olduğu süreçte protokolü imzalayan tarafların, görüldüğü üzere Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanları 'sığınmacı' ve 'Rohingya halkı' olarak tanımamasından dehşete düştüm"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar hükümeti ve BM arasında Bangladeş'teki Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin imzalanan protokole sert tepki göstererek anlaşma çerçevesinde Müslümanların evlerine "gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir" şekilde dönmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Özel Raportör Yanghee Lee, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumunda Myanmar'daki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı yeni raporla ilgili bilgi verdi.

Myanmar hükümetinin halen ülkeye giriş izni vermediğinin altını çizen Lee, Hindistan'ın da Keşmir'deki Arakanlı sığınmacıları ziyaret etmek için yaptığı talebi henüz yanıtlamadığını aktardı.

Lee, özel raportör olarak görevinin büyük kısmını yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın kaldığı Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki kamplarda yürütmek zorunda kaldığına işaret etti.

Cox's Bazaar'daki kamplarda 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'ın kaldığını belirten Lee, bunların 128 bininin 2012'deki şiddet olaylarından kaçmak zorunda kalan Müslümanlar olduğunu dile getirdi.

Lee, Tayland-Myanmar sınırında da yıllardır 121 bin sığınmacının kaldığı, yaşadıkları korkudan dolayı ülkelerine dönmeye cesaret edemediklerinin altını çizdi.

- "Dehşete düştüm"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında imzalanan protokolü eleştiren Lee, şöyle konuştu:

"Protokol metninin kamuoyuna duyurulmaması ve anlaşma şartlarında şeffaflık bulunmaması rahatsız edici. BM kuruluşlarının da dahil olduğu süreçte protokolü imzalayan tarafların, görüldüğü üzere Bangladeş'te yaşayan Rohingya halkını (Arakanlı Müslümanlar) 'sığınmacı' ve 'Rohingya halkı' olarak tanımamasından dehşete düştüm. En korkutucu şey ise Arakanlı sığınmacıların protokolün müzakere sürecinin hiçbir aşamasına dahil edilmemesi ya da bir bütün olarak geri dönüş süreciyle ilgili onlara danışılmamış olması."

Lee, Arakanlı Müslümanların dahil edilmediği geri dönüş sürecinin "gönüllü" olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Özel Raportör Lee, konsey üyelerine seslenerek, "Bir an için duralım ve kendimize 'gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir' geri dönüşlerin ne anlama geldiğini ve buna mevcut çerçevede ulaşılabilir olup olmadığını soralım." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar güvenlik güçlerinin, şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında bir protokol imzalandığını açıklamıştı.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ve Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) dahil 23 Rohingya örgütünün 10 Haziran'da imzaladığı ortak açıklamada, "Protokolün özellikle Rohingya vatandaşlığı ve etnik kimliği meselesi olmak üzere Rohingya krizinin temel nedenlerine hitap etmediği konusunda derinden endişeliyiz." ifadesi yer almıştı.

- Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Birleşmiş Milletler BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee

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