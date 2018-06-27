BM Myanmar Özel Raportörü Lee'den geri dönüş anlaşmasına sert tepki

Lee, özel raportör olarak görevinin büyük kısmını yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın kaldığı Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesindeki kamplarda yürütmek zorunda kaldığına işaret etti.

Myanmar hükümetinin halen ülkeye giriş izni vermediğinin altını çizen Lee, Hindistan'ın da Keşmir'deki Arakanlı sığınmacıları ziyaret etmek için yaptığı talebi henüz yanıtlamadığını aktardı.

Lee, Tayland-Myanmar sınırında da yıllardır 121 bin sığınmacının kaldığı, yaşadıkları korkudan dolayı ülkelerine dönmeye cesaret edemediklerinin altını çizdi.

- "Dehşete düştüm"

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların evlerine dönebilmeleri için Myanmar hükümeti ve BM arasında imzalanan protokolü eleştiren Lee, şöyle konuştu:

"Protokol metninin kamuoyuna duyurulmaması ve anlaşma şartlarında şeffaflık bulunmaması rahatsız edici. BM kuruluşlarının da dahil olduğu süreçte protokolü imzalayan tarafların, görüldüğü üzere Bangladeş'te yaşayan Rohingya halkını (Arakanlı Müslümanlar) 'sığınmacı' ve 'Rohingya halkı' olarak tanımamasından dehşete düştüm. En korkutucu şey ise Arakanlı sığınmacıların protokolün müzakere sürecinin hiçbir aşamasına dahil edilmemesi ya da bir bütün olarak geri dönüş süreciyle ilgili onlara danışılmamış olması."

Lee, Arakanlı Müslümanların dahil edilmediği geri dönüş sürecinin "gönüllü" olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Özel Raportör Lee, konsey üyelerine seslenerek, "Bir an için duralım ve kendimize 'gönüllü, onurlu, güvenli ve sürdürülebilir' geri dönüşlerin ne anlama geldiğini ve buna mevcut çerçevede ulaşılabilir olup olmadığını soralım." ifadelerini kullandı.