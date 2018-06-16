"BM, Myanmar'ın yalanlarını desteklemeye son vermeli"

Analizde, BM'nin, Suu Çii'nin, Myanmar'ın, insanlığa karşı suçlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin kavramsal donanıma sahip olmayan temelde işlevsiz bir ceza yargılama sistemi içinde suçları örtbas eden bir başka sorgulama komisyonu oluşturmasına izin vermemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Zarni, AA için kaleme aldığı analizde, "Myanmar'ın, (Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) Aung San Suu Çii'nin gözetiminde ve suç ortaklığında, Arakanlı Müslümanlara karşı işlemeyi sürdürdüğü uluslararası suçlar karşısında, BM'nin, Myanmar'ın yalanlarını desteklemeye son vermesi" çağrısında bulundu.

Zarni, uluslararası toplumun, kendi ulusal azınlıklarına karşı insanlığa karşı suçlar işleyen askeri ya da sivil hiçbir rejime - Oxford eğitimli, düzgün konuşan siyasetçisi ülkedeki artan liberalleşmeden ve varlığını dahi inkar ettiği bir halkın yüzleştiği insani krizin yapıcı çözüm yolunda olduğundan söz ediyor olsa bile - itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

- "Suu Çii'nin sorumlu tutulmasını istiyorum"

Maung Zarni, "Suu Çii'nin, tüm etnik topluma karşı işlenen suçlarda, Myanmar askeri liderleriyle bilinçli yaptığı suç ortaklığından sorumlu tutulmasını istiyorum." ifadesini kullanarak Suu Çii'nin suçunun artık yalnızca sessiz kalmak ve hükümetinin sorumluluğunu yerine getirememek olmadığını ifade etti.

Zarni, bu ay yayımlanan diğer bir yazısında, "BM kuruluşları, 1978'den bu yana süren zulümler yüzünden topraklarını terk eden Arakanlı Müslümanların geri dönüş süreçlerine dahil oldu ancak geri dönüşlerde gönüllülük ilkesine uymadı. Arakanlı Müslümanlar bu nedenle de ülkelerine geri dönüşe cesaret edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.