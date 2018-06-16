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"BM, Myanmar'ın yalanlarını desteklemeye son vermeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Özgür Rohingya Koalisyonu Stratejik İlişkiler Koordinatörü Zarni: - "Myanmar'ın, Suu Çii'nin gözetiminde ve suç ortaklığında, Arakanlı Müslümanlara karşı işlemeyi sürdürdüğü uluslararası suçlar karşısında, BM'nin, Myanmar'ın yalanlarına destek vermekten vazgeçmesi gerekiyor"

Özgür Rohingya Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun Stratejik İlişkiler Koordinatörü Maung Zarni, Birleşmiş Milletlerin (BM), "Myanmar'ın yalanlarını desteklemeye son vermesi" gerektiğini belirtti.

Zarni, AA için kaleme aldığı analizde, "Myanmar'ın, (Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) Aung San Suu Çii'nin gözetiminde ve suç ortaklığında, Arakanlı Müslümanlara karşı işlemeyi sürdürdüğü uluslararası suçlar karşısında, BM'nin, Myanmar'ın yalanlarını desteklemeye son vermesi" çağrısında bulundu.

Zarni, BM'nin Myanmar'daki "kırılgan demokratik geçişi" destekleme gerekçesiyle yönetimin işlediği insanlığa karşı suçlar için Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vermesi zorunluluğunu görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Analizde, BM'nin, Suu Çii'nin, Myanmar'ın, insanlığa karşı suçlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin kavramsal donanıma sahip olmayan temelde işlevsiz bir ceza yargılama sistemi içinde suçları örtbas eden bir başka sorgulama komisyonu oluşturmasına izin vermemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Zarni, uluslararası toplumun, kendi ulusal azınlıklarına karşı insanlığa karşı suçlar işleyen askeri ya da sivil hiçbir rejime - Oxford eğitimli, düzgün konuşan siyasetçisi ülkedeki artan liberalleşmeden ve varlığını dahi inkar ettiği bir halkın yüzleştiği insani krizin yapıcı çözüm yolunda olduğundan söz ediyor olsa bile - itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

- "Suu Çii'nin sorumlu tutulmasını istiyorum"

Maung Zarni, "Suu Çii'nin, tüm etnik topluma karşı işlenen suçlarda, Myanmar askeri liderleriyle bilinçli yaptığı suç ortaklığından sorumlu tutulmasını istiyorum." ifadesini kullanarak Suu Çii'nin suçunun artık yalnızca sessiz kalmak ve hükümetinin sorumluluğunu yerine getirememek olmadığını ifade etti.

Zarni, bu ay yayımlanan diğer bir yazısında, "BM kuruluşları, 1978'den bu yana süren zulümler yüzünden topraklarını terk eden Arakanlı Müslümanların geri dönüş süreçlerine dahil oldu ancak geri dönüşlerde gönüllülük ilkesine uymadı. Arakanlı Müslümanlar bu nedenle de ülkelerine geri dönüşe cesaret edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile Myanmar hükümeti 6 Haziran'da bir protokol imzalamıştı.

Kendi topraklarında uğradıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için Myanmar hükümeti ile BM arasında imzalanan protokol, Arakanlı insan hakları örgütlerini endişelendiriyor.

Arakanlı Müslümanların haklarını savunmak için kurulan Özgür Rohingya Koalisyonundan (Free Rohingya Coalition) yapılan açıklamada, BM'nin, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü sürecinde yer almasından memnuniyet duyulduğu ancak protokolle alakalı bazı endişelerin de olduğu kaydedilmişti. Bu endişelerden ilkinin, protokolün detaylarının kamuoyunun dikkatine sunulmaması ve gizli tutulması olduğuna işaret edilen açıklamada ayrıca protokolün istişare sürecine Arakanlı Müslümanların dahil edilmediği vurgulanmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Maung Zarni Özgür Rohingya Koalisyonu

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