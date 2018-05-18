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BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesi Filistin tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail tarafından karar tepkiye neden oldu.

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ureykat açıklamasında, "Bu karar uluslararası hukuku ve uluslararası insan haklarını ihlal eden işgal güçlerinden hesap sorulması, işlediği suçlardan caydırılmasının yanı sıra kurbanlar için adaletin yerini bulması bakımından doğru bir karar." ifadelerini kullanarak BM'nin aldığı karara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, BM'nin kararına tepki gösterdi.

"BM, İSRAİL'E ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİN BİR KEZ DAHA KANITLANDI"

BM İnsan Hakları Komisyonu'nun kararını reddettiklerini dile getirerek kararı eleştiren Netanyahu, "Kendisini İnsan Hakları Konseyi olarak adlandıran bir örgüt samimiyetten uzak ve İsrail'e zarar vermek istediğini bir kez daha kanıtladı." dedi.

"İSRAİL, HALKINI VE ASKERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Netanyahu, kararın "İsrail karşıtı" bir çoğunluk tarafından alındığını ileri sürerek, "Kendisini koruma hakkına sahip İsrail, halkını ve askerlerini korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile Gazze'deki katliamın soruşturulması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek tasarının İsrail tarafından reddedildiği kaydedildi.

BM, BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULMASINI KABUL ETMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bugün İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

TÜRKİYE GÖZLEMCİ SIFATIYLA TASARIYI DESTEKLEMİŞTİ

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM israil Filistin Gazze

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