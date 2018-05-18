BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ureykat açıklamasında, "Bu karar uluslararası hukuku ve uluslararası insan haklarını ihlal eden işgal güçlerinden hesap sorulması, işlediği suçlardan caydırılmasının yanı sıra kurbanlar için adaletin yerini bulması bakımından doğru bir karar." ifadelerini kullanarak BM'nin aldığı karara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, BM'nin kararına tepki gösterdi.

"BM, İSRAİL'E ZARAR VERMEK İSTEDİĞİNİN BİR KEZ DAHA KANITLANDI"



BM İnsan Hakları Komisyonu'nun kararını reddettiklerini dile getirerek kararı eleştiren Netanyahu, "Kendisini İnsan Hakları Konseyi olarak adlandıran bir örgüt samimiyetten uzak ve İsrail'e zarar vermek istediğini bir kez daha kanıtladı." dedi.

"İSRAİL, HALKINI VE ASKERLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"



Netanyahu, kararın "İsrail karşıtı" bir çoğunluk tarafından alındığını ileri sürerek, "Kendisini koruma hakkına sahip İsrail, halkını ve askerlerini korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.