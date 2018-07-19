BM OCHA Türkiye Direktörü Jensen Hatay'da

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Direktörü Trond Jensen ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Erdal Ata ziyarette yaptığı konuşmada, tarih ve medeniyetler kenti Hatay’da misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ata, konuklarıyla birçok insani dramın yaşandığı Suriye'ye yapılan insani yardımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
BM OCHA Türkiye Direktörü Jensen de Hatay'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ata'ya bilgi verdi.
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