BM önünde nükleer silah karşıtı gösteri

Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Wright, ABD'nin elinde bulundurduğu tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ICAN üyeleri, "Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalayın", "Kore Savaşına Son" ve "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Kuzey Kore oluşturalım" yazılı pankartlar açtı

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

Şubat ayında Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" olduğunu vurgulayarak "NPT'in eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç noktasıdır." diye konuşmuştu.