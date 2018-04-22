HABER

BM önünde nükleer silah karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Nobel Barış Ödüllü ICAN üyeleri, BM binası önünde nükleer silahlara karşı eylem yaptı

CENEVRE (AA) - Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde nükleer silahlar karşıtı gösteri düzenledi.

Çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 130 ICAN mensubu, yarın Cenevre'de başlayacak Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na (NPT) ilişkin konferans öncesi BM'nin Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda toplandı.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ICAN üyeleri, "Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalayın", "Kore Savaşına Son" ve "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Kuzey Kore oluşturalım" yazılı pankartlar açtı

- ABD'ye nükleer tepki

Gösterinin organizatörü ICAN Nükleer Anlaşmalar Koordinatörü Tim Wright, AA muhabirine, 2 hafta sürecek NPT konferansı boyunca anlaşmanın imzalanarak yürürlüğü girmesi için lobi faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Wright, ABD'nin elinde bulundurduğu tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

Şubat ayında Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" olduğunu vurgulayarak "NPT'in eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç noktasıdır." diye konuşmuştu.

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
Onları gören telefona sarılıyor!Onları gören telefona sarılıyor!
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler ICAN Nobel Barış Ödülü'nü geçen yıl kazanan Nükleer Silahların İmha E

En Çok Okunan Haberler

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.