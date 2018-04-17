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BM Özel Raportörlerinden İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

BM Özel Raportörleri, İsrail'in, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı - BM Özel Raportörleri: - "Yasa dışı cinayetlere ve akıl almaz derecede yüksek sayıda yaralanmalara neden olan ateşli silahların kullanmasından duyduğumuz öfkeyi belirtmek istiyoruz" - "Gazze halkının toplu olarak cezalandırılmasını ve ablukanın insan hakları üzerindeki inkar edilemez olumsuz etkilerini görmezden gelemeyiz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörleri, İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar da dahil ateşli silahlar kullanmasını kınadı.

BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard, BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst, BM İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy ve BM Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule yaptıkları ortak açıklamayla "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere uyguladığı şiddetten dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze sınırındaki olayları araştıracağına dair taahhütte bulunmasına rağmen Filistinli göstericileri öldürmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçleri protestoculara karşı hakiki mühimmat ve plastik mermiler kullanmaya devam ediyor. Çoğunluğu silahsız olmak üzere düzinelerce kadın, erkek ve çocuk protestocu öldürülüyor ve yaralanıyor. Yasa dışı cinayetlere ve akıl almaz derecede yüksek sayıda yaralanmalara neden olan ateşli silahların kullanmasından duyduğumuz öfkeyi belirtmek istiyoruz."

- Murteca'nın şehit edilmesine tepki

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan en az 28 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince şehit edildiği, bin 600'den fazlasının yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, gösterilerin 15 Mayıs'a kadar süreceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinli göstericilerin 1948'de İsrail'in uyguladığı zorla tahliye ve yerinden etme politikalarını ve Gazze'ye uygulanan 11 yıllık ablukayı protesto ettiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, üzerinde Press (basın) yazılı çelik yeleğin net olarak görülmesine rağmen Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edildiği, şehit edilen Filistinliler arasında 3 çocuğun da bulunduğu ve 6 gazetecinin yaralananlar içinde olduğu aktarıldı.

- "İsrail suç işliyor"

Göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'ne göre suç niteliği taşıdığını vurgulayan BM İnsan Hakları Uzmanları, son üç haftaki olayların soruşturulması için BM bünyesinde uluslararası bir bağımsız komisyonun kurulması çağrısında bulundu.

Diğer yandan uzmanlar, Gazze'ye 11 yıldır uygulanan geniş çaplı ablukanın acilen kaldırılması için çağrıda bulunarak, "Gazze halkının toplu olarak cezalandırılmasını ve ablukanın insan hakları üzerindeki inkar edilemez olumsuz etkilerini görmezden gelemeyiz. Uluslararası hukuka göre toplu cezalandırma yasaklanmıştır ve bu tür eylemler için uluslararası hesap verebilirlik şarttır."

- Toprak Günü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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