BM Raportöründen ABD'ye suçlama

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston, ABD'nin aşırı yoksullukla mücadele konusundaki temel stratejisinin, "yardıma muhtaç kimselere suçlu muamelesi yapmak ve damgalamak" olduğunu belirtti.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Alston, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimleri tasarısını imzalamasını kınayan Alston, "Trump yönetimi, ülkedeki refah sistemine sistematik bir saldırı düzenlerken, şirketler ve çok zenginler için büyük vergi indirimleri getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Alston, vergi sistemindeki yeni stratejinin "eşitsizliği en üst düzeye çıkarmak ve ABD'li milyonlarca çalışan ve işsizleri cezaya çekmek için özel olarak hazırlanmış gibi göründüğünü" belirtti.