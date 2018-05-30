BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis Hatay'da

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY Valisi Erdal Ata, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis’i makamında kabul etti.
Vali Ata, kardeşliğin gereği olarak birçok AB ülkesinden daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Hatay’da konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler aldı. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Moumtzis ise yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ata’ya bilgi verip, kabulü dolayısıyla teşekkür etti.
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