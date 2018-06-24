BM temsilcisi Batı Sahra sorununun çözümü için Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler, Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki müzakereleri canlandırma çalışmaları kapsamında bölge turunun ilk durağı Cezayir'e geldi.
Cezayir resmi haber ajansı APS'de yer alan habere göre, Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki Batı Sahra sorununun çözümü için ülkeye gelen Köhler, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil'le görüştü.
Ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Köhler'in, Cezayir'in ardından Moritanya ve Fas'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen nisan ayında Fas ile Polisario Cephesi arasında tartışmalı bölge olan Batı Sahra'daki BM Barış Gücü Birliğinin (MINURSO) görev süresini 6 ay süreyle uzatmıştı.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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