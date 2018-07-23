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BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

BM Temsilcisi Lute, Kıbrıs'ta temaslarına başladı (3)

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Lute ile Akıncı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)

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