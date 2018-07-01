BM temsilcisinin Batı Sahra sorunu kapsamındaki bölge turu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in, bölgede yaşanan soruna çözüm arayışları kapsamında bölgedeki insan hakları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle bir araya geldi.
Batı Sahra'nın Geulmim'e bağlı Tantan bölgesindeki İnsan Hakları Bölgesel Komitesi Başkanı Tevfik El-Baridci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köhler'in Batı Sahra'nın El-Ayun kentinde insan hakları ve STK yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti.
Köhler'in görüşmeler sırasında, Batı Sahra sorununa çözüm arayışları kapsamında üstlendiği misyona ilişkin bilgi verdiğini kaydeden Baridci, BM Özel Temsilcisinin, insan hakları ulusal konseyine bağlı bölgesel komitelerin çalışmalarını takdir ettiğini aktardı.
Baridci, görüşmelerde ayrıca Cezayir'in güneybatısında yer alan Tinduf bölgesindeki Batı Sahralı mültecilerin kaldığı kampların insani durumunun ele alındığını söyledi.
Köhler, Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki müzakereleri canlandırma çalışmaları çerçevesinde düzenlediği bölge turu kapsamında Moritanya, Cezayir ve Tinduf mülteci kamplarının ardından geçen çarşamba günü Fas'a gelmişti. Köhler'in bu bağlamdaki ziyaretlerinin bugün sona ermesi bekleniyor.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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