BM Yemen müzakerelerini 6 Eylül'de başlatabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, iç savaşın devam ettiği Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını, tarafları Cenevre'ye davet edeceğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyini Yemen'deki son gelişmeler hakkında bilgilendiren Griffiths, tüm çabalara rağmen savaşın hız kazandığını ve Hudeyde kentinin savaşın merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kızıl Deniz'in ''savaş tiyatrosuna'' dönüştüğünü belirten Griffiths, kentte ve Hudeyde Limanı çevresinde çatışmaları engellemek için çabaları sürdürdüklerini söyledi.

Siyasi süreci tekrar başlatmanın zamanının geldiğini ifade eden Griffiths, ''Taraflarla görüştükten sonra onları istişarelerin ilk turu için 6 Eylül'de Cenevre'ye davet etmeyi planlıyorum. Bu istişareler, görüşmelerin çerçevesinin, güven artıcı önlemlerin ve süreci ileri taşıyacak planların ele alınması için fırsat sağlayacak.'' dedi.

Griffiths, taraflara ülkedeki insani felaketi daha da kötüleştirecek ve siyasi süreci baltalayacak her türlü eylemden kaçınması ve siyasi sürecin başlamasına elverişli bir ortam oluşturması çağrısı yaptı.