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BM Yemen Özel Temsilciliğine Griffiths getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:17 | Son Güncelleme

Görevi bırakan BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed'in yerine İngiliz diplomat Griffiths atandı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliği görevine İngiliz diplomat Martin Griffiths getirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görevi bırakan İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in yerine İngiliz diplomat Martin Griffiths'i atadı.

2014 yılından bu yana Avrupa Barış Enstitüsü İcra Direktörlüğü görevini yürüten Griffiths, 2012-2014 yılları arasında BM Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten 3 isme danışmanlık yapmış, BM ve "Save the Children" gibi çeşitli örgütlerde de görevlerde bulunmuştu.

Moritanya asıllı eski temsilci Ahmed, Nisan 2015'te Faslı Cemal bin Ömer'in yerine BM Yemen temsilciliğine tayin edilmişti. Ahmed, görev süresi boyunca Yemenli taraflar arasında ikisi İsviçre, biri Kuveyt'te 3 diyalog sürecine liderlik etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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BM Yemen Özel Temsilciliği Martin Griffiths Yemen

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