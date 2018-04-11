HABER

BM Yemen Özel Temsilcisi, BAE'de Salih'in oğluyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 01:49 | Son Güncelleme

Griffiths, BAE ziyareti kapsamında eski Yemen Cumhurbaşkanı Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih'le bir araya geldi

SANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih'le bir araya geldiği bildirildi.

Genel Halk Kongresi (GHK) Partisine bağlı "Haber" adlı haber ajansına göre, BAE'yi ziyaret eden Griffiths, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmed Ali Salih'le görüştü.

Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, adil ve siyasi çözüme ulaşma yolları, Yemen halkının sıkıntılarına son verecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı teminat altına alacak barışın sağlanması meselesinin ele alındığı kaydedildi.

Salih'in, GHK yetkililerinin ülke içinde ve dışındaki tutumundan, birlik ve beraberlik konusundaki kararlılık ve azminden övgüyle söz ettiği duyuruldu.

İkilinin, ülkenin ve geleceğinin inşasına tüm tarafların katılmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Oğul Salih'in bu görüşmesi, babasının 4 Aralık 2017'de öldürülmesinin ardından bir BM yetkilisi ile yaptığı ilk görüşme niteliği taşıyor.

Yemen'de 1,5 yılı aşkın süredir duran diyalog görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge ülkelerini ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Griffiths, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından 1,5 yılı aşkın süre sekteye uğramıştı.

'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşmeHDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE BM Yemen Özel Temsilcisi

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi

İlginizi Çekebilir

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Siirt'te yıldırım düştü: 1 şehit, çok sayıda yaralı var

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.