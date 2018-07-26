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BM Yemen Özel Temsilcisi GHK Partisi yetkilileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi GHK Partisi yetkilileriyle görüştü

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GHK) yetkilileri ile "barış müzakerelerine yeniden başlanmasını" görüştü.

GHK'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, GHK Partisi Başkanı Sadık Emin Ebu Ras'ın başkanlık ettiği parti yetkilileri başkent Sana'da BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ve yardımcısı Muin Şureym ile bir araya geldi.

Açıklamada, Griffiths'in Yemen genelinde saldırıların durdurulması, kuşatmaların kaldırılması ve kapsamlı bir çözüm sağlamak suretiyle barışın hayata geçirilmesi için ortaya koyduğu kararlı tutum ve çabaların desteklendiği ifade edildi.

GHK Başkanı Ebu Ras, görüşmede önümüzdeki dönemde BM tarafından gerçekleştirilecek istişareler konusunda partisinin vizyonunu ortaya koydu.

İstişarelerin başarısı için gereken koşulların sağlanması ve olumlu yönlerin geliştirilerek önceki müzakere turlarında yaşanan olumsuzlukların üstesinden gelinmesinin önemini vurgulayan Ebu Ras, partisinin, saldırganlığı durduracak, kuşatmayı kaldıracak ve kapsamlı bir barış sağlayacak çabalar ile istişarelerin başarıya ulaşması için etkili bir pozisyon sergileyeceğini ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise Yemenliler arasında barışı sağlamak için çabalarını sürdüreceğini belirterek, savaşın durması ve istişarelerin hızlandırılması konusunda BM'nin kararlı olduğunu kaydetti.

Griffiths, Hudeyde kentindeki askeri operasyonları durdurmak ve ülkedeki krizi çözmek için müzakerelerin yeniden başlaması konusunda yeni görüşme turu başlatmak üzere dün Sana'ya gelmişti.

Kurucu lideri olan devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 4 Aralık 2017'de Husiler tarafından öldürülmesinin ardından bölünen GHK'nın içinden "Husiler, meşru yönetim ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) etkisinde olmak üzere üç farklı oluşum" çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM GHK Marib Sadık Emin Ebu Ras

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