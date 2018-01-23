BM Yemen Özel Temsilcisi görevi bırakıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in görevini bırakacağı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Yemen Özel Temsilcisi Ahmed'in şubat ayından sonra görevine devam etmek istemediğini Genel Sekreter Antonio Guterres'e bildirdiğini söyledi.

Dujarric, özel temsilcilik görevine yeni birisi getirilene kadar Ahmed'in Yemen'deki şiddetin son bulması ve krize siyasi bir çözüm bulunması için diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Ahmed, BM Yemen Özel Temsilciliği görevine Nisan 2015'te atanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)