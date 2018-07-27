HABER

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in barış çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 01:38 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Sana'da bir araya geldi

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile Yemen krizine siyasi çözüm bulunması konusunu görüştü.

Martin Griffiths, Hudeyde operasyonu ve taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunu ele almak amacıyla bulunduğu başkent Sana'da Husi liderle bir araya geldi.

Ziyaret, hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde'nin güneyindeki Zebid kentine askeri yığınak yaptığı, Husilerin ise Babu'l Mendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlediği kritik bir dönemde gerçekleşti.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi görüşmede Griffiths'e, "herhangi bir siyasi müzakere turunun başarılı olabilmesi için koalisyon ülkelerinin barış konusunda istekli ve dürüst olması gerektiğini" iletti.

Husi, öncelikli olarak "esir ve tutukluların serbest bırakılması" gibi Yemen halkının yaşamını doğrudan etkileyen ve çözüme katkı sağlayabilecek insani meselelerden başlanması gerektiğini belirtti.

Griffiths'in barış konusunda yürüttüğü çabalara olumlu yaklaştıklarını kaydeden Husi, koalisyon güçlerinin ise bu girişimleri baltaladığını öne sürdü.

Martin Griffiths, "Husilerin Hudeyde Limanı'ndan çekilmesi karşılığında hükümet ve koalisyon güçlerinin askeri operasyonu durdurmasını" öngören teklifini görüşmek üzere çarşamba günü Sana'ya gelmişti.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Tuzla'da fabrika yangınıTuzla'da fabrika yangını
Başakşehir'de fabrika yangınıBaşakşehir'de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler Martin Griffiths

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nedim Şener Rahip Brunson'ın iddianamesindeki ilginç detayı açıkladı!

Nedim Şener Rahip Brunson'ın iddianamesindeki ilginç detayı açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.