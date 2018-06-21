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BM Yemen Özel Temsilcisi'nden Hudeyde önceliğimiz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Hudeyde'deki çatışmaların sona ermesi ve en kısa zamanda siyasi müzakerelere başlanmasının öncelikleri arasında olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in Hudeyde kentinde Husiler ile meşru hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve en kısa zamanda siyasi müzakerelere başlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'deki çatışmaların sona ermesi ve en kısa zamanda siyasi müzakerelere başlanmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, kentteki çatışmaların daha fazla tırmanmasının önüne geçmek için Yemenli taraflarla görüşmelerine devam edeceğini kaydetti.

Çatışmaların şiddetlenmesinin insani ve siyasi boyutta tehlikeli sonuçlar doğuracağından endişeli olduğunu belirten Griffiths, "Sana'da Husiler ile yaptığım görüşmeler ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve meşru hükümet ile yapacağım görüşmeler beni cesaretlendirdi. Hudeyde'de daha fazla şiddetin önüne geçmek için uzlaşıya varacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Griffiths, BM'nin Yemen'de çatışmaları sona erdirecek siyasi çözüme bağlı olduğunu vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 16 Haziran Cumartesi başladığı 3 günlük Sana ziyareti sırasında Husileri Hudeyde limanından çekilme konusunda ikna etmeyi başaramamıştı.

Ancak Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi tarafından kurulan sözde "Siyasi Yüksek Konsey" üyelerinden Muhammed el-Buhayti daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtmişti.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan üç turun ardından yaklaşık iki yıl önce sekteye uğramıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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BM Hudeyde Yemen

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