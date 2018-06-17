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BM Yemen Özel Temsilcisinin Husilerle yürüttüğü temaslar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisinin Husilerle yürüttüğü temaslar

MARİB (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, uluslararası toplumun tanımadığı sözde Husi hükümetinin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile görüştü.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansının haberine göre, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, sözde Husi hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeref ile Sana'da bir araya geldi. Görüşmede BM Yemen Özel Temsilcisinin önceki dönemde ortaya koyduğu çabaları ele alındı.

Haberde, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sana'ya son ziyaretinde önerilen yol haritası kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğine işaret edildi.

Sözde Husi hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeref, barış müzakereleri sürecinin yeniden başlaması ihtimalinin önünde engeller olduğunu belirterek, "Düşman ülkeler (Koalisyon güçleri) batı sahilinde sivillere karşı askeri operasyonları hızlandırdı." iddiasında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise Yemen halkına güven ve istikrar sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak amacıyla askeri operasyonları durdurma ve siyasi müzakere sürecinin doğrudan başlatılması konusunda çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Griffiths, ziyaretinin barış çabalarına yönelik tehditleri durdurmak amacıyla kritik bir zamanda gelen özel bir görev olduğunu belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths dün Hudeyde operasyonlarını da kapsayan çabaları çerçevesinde başkent Sana'ya ulaşmıştı.

Griffiths'in koalisyon güçlerinin operasyonları durdurmak için ileri süreceği şartları iletmesi bekleniyor. Bu şartlar, Husilerin Hudeyde'nin merkezinden çekilmesini ve limanı BM tarafından idare edilmek üzere boşaltmalarını kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM SABA Yemen

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