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BM Yemen Temsilcisi'nin çözüm arayışları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Aden ve Maskat'ta Yemenli taraflarla görüştü

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki krize çözüm arayışları kapsamında Yemen ve Umman'da gerçekleştirdiği müzakere turunun sona erdiği bildirildi.

BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Griffiths'in dün geçici başkent Aden'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüştüğü belirtildi.

Müzakere turunda "ülkede yeniden siyasi süreci başlatmak amacıyla Hudeyde krizini fırsata dönüştürme yollarının arandığı" ifade edilen açıklamada, Griffiths'in Umman'ın başkenti Maskat'ta Husilerle bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Griffiths'in, Hudeyde'nin ülkede savaşa değil barışa doğru atılan ilk adım olmasını ümit ettiği ifade edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, dün, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Hadi görüşmede, siyasi çözüme ulaşmak için BM'nin 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar başta olmak üzere tüm uluslararası kararlara uyulması gerektiğini vurgulamıştı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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BM Martin Griffiths Yemen

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