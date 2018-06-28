BM Yemen Temsilcisi'nin çözüm arayışları

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki krize çözüm arayışları kapsamında Yemen ve Umman'da gerçekleştirdiği müzakere turunun sona erdiği bildirildi.
BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Griffiths'in dün geçici başkent Aden'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüştüğü belirtildi.
Müzakere turunda "ülkede yeniden siyasi süreci başlatmak amacıyla Hudeyde krizini fırsata dönüştürme yollarının arandığı" ifade edilen açıklamada, Griffiths'in Umman'ın başkenti Maskat'ta Husilerle bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Griffiths'in, Hudeyde'nin ülkede savaşa değil barışa doğru atılan ilk adım olmasını ümit ettiği ifade edildi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, dün, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Hadi görüşmede, siyasi çözüme ulaşmak için BM'nin 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar başta olmak üzere tüm uluslararası kararlara uyulması gerektiğini vurgulamıştı.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.
BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum