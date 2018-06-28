BM Yemen Temsilcisi'nin çözüm arayışları

Cumhurbaşkanı Hadi görüşmede, siyasi çözüme ulaşmak için BM'nin 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar başta olmak üzere tüm uluslararası kararlara uyulması gerektiğini vurgulamıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, dün, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr ile görüşmüştü.

Açıklamada ayrıca Griffiths'in, Hudeyde'nin ülkede savaşa değil barışa doğru atılan ilk adım olmasını ümit ettiği ifade edildi.

BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Griffiths'in dün geçici başkent Aden'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüştüğü belirtildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

BM verilerine göre, Hudeyde'deki 250 bin kişiyi etkileyen savaş ve çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 5 bin 200 aile evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

