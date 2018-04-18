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BM: “Yemen’de Afrikalı göçmenlere işkence ve taciz var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen’e göç eden sığınmacıların hapishanelerde fiziksel ve cinsel tacize maruz kaldıklarını açıkladı.HRW’den yapılan açıklamada, Yemen Hükümet güçlerinin Aden’de Afrika Boynuzu’dan göç eden Afrikalılara tutukevlerinde işkence ve cinsel tacizde bulunduklarını ve zorla deniz yoluyla sınır dışı ettiklerini belirtti.

BM İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen’e göç eden sığınmacıların hapishanelerde fiziksel ve cinsel tacize maruz kaldıklarını açıkladı.
HRW’den yapılan açıklamada, Yemen Hükümet güçlerinin Aden’de Afrika Boynuzu’dan göç eden Afrikalılara tutukevlerinde işkence ve cinsel tacizde bulunduklarını ve zorla deniz yoluyla sınır dışı ettiklerini belirtti. Açıklamada, Yemen hükümetinin kontrolündeki sözkonusu tutukevlerinde bulunan tutukluların Arap Koalisyonu’na bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçleri tarafından getirildiği, Yemenli ve BAE’li yetkililerin bu konudaki iddialara henüz bir cevap vermediği kaydedildi. Açıklamada, Aden’in Buraika bölgesindeki tutukevinde 2017 yılından beri yüzlerce Etiyopyalı, Somalili ve Eritreli Müslüman göçmenin kaldığı ancak şu anda yalnızca 90 kadar Afrikalı göçmenin olduğu belirtildi.
BM İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Müdürü Bill Frelick, Aden’deki mülteci merkezlerinde erkeklerin dövüldüğünü, kadınlara ve erkek çocuklara tecavüz edildiğini ve daha sonra deniz yoluyla sınır dışı edildiklerini söyledi.
Yemen İçişleri Bakanı, işkence iddiasında bulunulan tutukevinin komutanına işten el çektirildiğini ve göçmenlerin başka bir yere gönderildiğini söyledi.
Batı destekli Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Yemen’deki meşru hükümeti desteklerken, Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur’un Suudi Arabistan’da ikamet ettiği belirtildi.

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