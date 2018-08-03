HABER

BM yetkilisinden "Bütün hükümetleri rahatsız ettim" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 03:06 | Son Güncelleme

Görevini bu ay sonunda devretmeye hazırlanan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ofisteki 4 yılını değerlendirdi - Zeyd Raad El Hüseyin: - "Biz hükümetleri utandırmıyoruz, onlar kendilerini utandırıyorlar. Kendi halklarını saygın bir yaşam için gerekli olan temel haklardan mahrum bıraktıklarında utanç duruma düşüyorlar. Topluma korku saldıklarında kendilerini mahcup ediyorlar"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse "hepsini rahatsız ettiğini" ancak gerçek baskıyı savaş ve çatışmaların kurbanlarının, insan hakları ihlallerine maruz kalanların haklarını savunmadığında hissettiğini söyledi.

Görev süresi bu ay sonunda tamamlanacak olan ve daha önce bu görev için tekrar aday olmayacağını açıklayan Zeyd, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ofisteki 4 yılını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirileri hatırlatılan Zeyd, görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse "hepsini rahatsız ettiğini" dile getirdi.

Kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulayan Zeyd, "Biz hükümetleri utandırmıyoruz, onlar kendilerini utandırıyorlar. Kendi halklarını saygın bir yaşam için gerekli olan temel haklardan mahrum bıraktıklarında utanç duruma düşüyorlar. Topluma korku saldıklarında kendilerini mahcup ediyorlar." dedi.

Gerçek baskıyı savaş ve çatışmaların kurbanlarının, insan hakları ihlallerine maruz kalanların haklarını savunmadığında hissettiğini belirten Zeyd, "Sessiz kalmak size hiçbir şekilde saygınlık getirmez." ifadesini kullandı.

- "Katliamlardan veto yetkisine sahip ülkeler de sorumlu"

Daha önce "insan mezbahaları" nitelemesinde bulunduğu Suriye, Yemen, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaşanan katliamlarda BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip ülkelerin de payı olduğuna dikkati çeken Zeid, barış ve güvenliği sağlama görevi bulunan BM Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'e karşı "ön yargılı" ve "Yahudi karşıtı" olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Zeyd, bu suçlamaları "oldukça tiksindirici" bulduğu yorumunu yaptı.

İnsan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak yerine konuşmayı ve hata yaptığında özür dilemeyi tercih ettiğini anlatan Zeyd, yüksek komiserlik görevi için yeniden aday olmama kararını ise BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri tarafından "asla onaylanmayacağı" gerekçesiyle aldığını sözlerine ekledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
"Hamas'ın iki numaralı ismi" Aruri Gazze'ye döndü"Hamas'ın iki numaralı ismi" Aruri Gazze'ye döndü
Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduFahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

'Karnındaki kitleyi fark edip, hastaneye koştum'

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Fahri Kasırga Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.