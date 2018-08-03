BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse "hepsini rahatsız ettiğini" ancak gerçek baskıyı savaş ve çatışmaların kurbanlarının, insan hakları ihlallerine maruz kalanların haklarını savunmadığında hissettiğini söyledi.

Görev süresi bu ay sonunda tamamlanacak olan ve daha önce bu görev için tekrar aday olmayacağını açıklayan Zeyd, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ofisteki 4 yılını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirileri hatırlatılan Zeyd, görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse "hepsini rahatsız ettiğini" dile getirdi.