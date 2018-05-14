BM yetkilisinden İsrail'e tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail'den abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilere yönelik katliama son verme çağrısında bulundu.
El Hüseyin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin sosyal medyadaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki gösterdi.
"İsrail'in hakiki mermiler kullanarak Gazze'de şok edici şekilde düzinelerce insanın öldürmesi ve yüzlercesini yaralaması şimdi durmak zorunda." ifadesini kullanan El Hüseyin, İsrail'in yaşam hakkına saygı duymak zorunda olduğunu vurguladı.
El Hüseyin açıklamada, "Bu korkunç insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmalıdır. Uluslararası toplum kurbanlar için adaletin sağlandığından emin olmalıdır." ifadesine yer verdi.
Öte yandan, AA muhabirine konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, Gazze'deki olayları yakından takip ettiklerini ve yarın düzenleyecekleri basın toplantısında detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.
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