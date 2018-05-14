BM yetkilisinden İsrail'e tepki

El Hüseyin açıklamada, "Bu korkunç insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmalıdır. Uluslararası toplum kurbanlar için adaletin sağlandığından emin olmalıdır." ifadesine yer verdi.

"İsrail'in hakiki mermiler kullanarak Gazze'de şok edici şekilde düzinelerce insanın öldürmesi ve yüzlercesini yaralaması şimdi durmak zorunda." ifadesini kullanan El Hüseyin, İsrail'in yaşam hakkına saygı duymak zorunda olduğunu vurguladı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

