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BM yetkilisinden Myanmar'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, Myanmar hükümetine, ülkedeki çatışmalardan etkilenenlere insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu

YANGON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Myanmar hükümetine, insani yardımın ülkede çatışmalardan etkilenen kişilere kesintisiz ve serbest erişimine izin vermesi çağrısında bulundu.

Myanmar'da temaslarda bulunan Mueller, Arakan, Kaçin ve Şan eyaletlerini ziyaret etti.

Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mueller, Myanmar'a insani yardım erişiminin son bir yıl içerisinde daha da kötüleştiğini kaydederek, sadece Arakan'a değil Kaçin ve Şan eyaletlerine insani yardım kuruluşlarının erişiminin aksadığını ifade etti.

Mueller ayrıca Bangladeş-Myanmar sınırının iki tarafında insani krizin yaşandığını belirtti.

Mueller, ziyareti sırasında sivillerin korunması, insani yardımların yapılabilmesi ve Arakan'a erişimin engellenmemesi konularını ele almak üzere Myanmarlı yetkililerle görüşmelerde bulunmuştu.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM insani yardım Myanmar Ursula Mueller

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