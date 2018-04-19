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BMC otobüsleri Busworld Türkiye'de sergilendi -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de ilk kez kapılarını açan Busworld Fuarı'na Türk ticari ve savunma sanayi araçları markası BMC, 4 yeni otobüsünün de bulunduğu 10 aracıyla katıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ilk kez kapılarını açan Busworld Fuarı'na Türk ticari ve savunma sanayi araçları markası BMC, 4 yeni otobüsünün de bulunduğu 10 aracıyla katıldı. Standın açılış töreninde konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, "Türkiye'nin otomotiv tarihiyle birlikte anılan bu markanın tekrar hak ettiği yere gelmesini sağlamak için uzun zamandır çalışıyoruz" dedi.

Otobüs sektörünün en çok beklenen İhtisas Fuarı, 7'nci Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey 2018, kapılarını ilk kez İzmir'de açtı. Türk ticari araç ve savunma sanayi araçlarının üretiminin önde gelen markası BMC, dev standıyla fuarda yer aldı. BMC, 4 yeni otobüsünün tanıtımını da yaptığı fuara 10 aracıyla katıldı. Busworld Akademi tarafından 'Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım Ödülü'ne layık görülen Neocity ailesinin tüm üyeleri ile birlikte, 9 metre CNG ve havalimanı yer taşımacılığında kullanılmak üzere üretilen VIP Apron modellerinin tanıtımı da fuarda gerçekleştirildi. Fuarda, markanın tarihinde bir ilk olarak doğalgazlı ve dizel seçenekleri ile üretilen 18 metre körüklü otobüsler da tanıtıldı.

BMC standının açılışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen davetlilerin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şunları söyledi:

"Kendini yenilemiş, teknolojisini yenilemiş, ürün gruplarını yenilemiş yeni BMC'ye hoş geldiniz. BMC kurulduğu 1964 yılından beri ilklere imza atmış bir marka. Türkiye'nin otomotiv tarihiyle birlikte anılan bu markanın tekrar hak ettiği yere gelmesini sağlamak için uzun zamandır çalışıyoruz. Sanayisini sürekli geliştirmek durumunda olan Türkiye'de BMC, yerli olarak değer yaratan ender markalardan biri. Teknolojik gelişmelerin tüm alanlardaki etkisinin artması ile birlikte, BMC'nin DNA'sında var olan araştırma ve geliştirme özelliğini bugün yeni boyutlara taşımış durumdayız. Uzun, zorlu, yoğun geçen bir Ar-Ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonunda ticari araç gruplarında da dünyayla boy ölçüşecek duruma geldik. Her anlamda girdiğimiz yoğun rekabetin içinde küçüklü büyüklü zaferler yaşıyoruz. Etrafınızda gördüğünüz son teknoloji ürünü araçlar özelinde konuşursak Neocıty hepimizi gururlandıracak ödülle döndü Avrupa'dan. 2017 Avrupa'nın en iyi otobüs tasarımı ödülünün sahibi BMC Neocıty'yi tasarlayan, üreten ve diğer ticari araç ailemizin her aşamasında çalışan herkesi burada tebrik etmek istiyorum."

Stantta sunum yapan BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu ise "50 yılı aşkın bilgi ve deneyimimizle milli bir marka olarak küresel arenada lider olma amacını taşıyoruz. Şehri Geleceğe Taşıyan Neocity Otobüs Ailemize Busworld Akademi tarafından verilen ödül de, amacımıza ne kadar odaklanmış olduğumuzun kanıtı. Burada ilk kez sergilediğimiz yeni şehir içi otobüs ailemiz Neocity'nin farklı versiyonları ile de iddiamızı bir kez daha ortaya koyduğumuza inanıyoruz" dedi.

Standın açılış töreninden sonra Anadolu Ateşi dans ekibi gösteri yaptı.

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