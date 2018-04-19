BMC otobüsleri Busworld Türkiye'de sergilendi -2

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de ilk kez kapılarını açan Busworld Fuarı'na Türk ticari ve savunma sanayi araçları markası BMC, 4 yeni otobüsünün de bulunduğu 10 aracıyla katıldı. Standın açılış töreninde konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, "Türkiye'nin otomotiv tarihiyle birlikte anılan bu markanın tekrar hak ettiği yere gelmesini sağlamak için uzun zamandır çalışıyoruz" dedi.

Otobüs sektörünün en çok beklenen İhtisas Fuarı, 7'nci Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey 2018, kapılarını ilk kez İzmir'de açtı. Türk ticari araç ve savunma sanayi araçlarının üretiminin önde gelen markası BMC, dev standıyla fuarda yer aldı. BMC, 4 yeni otobüsünün tanıtımını da yaptığı fuara 10 aracıyla katıldı. Busworld Akademi tarafından 'Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım Ödülü'ne layık görülen Neocity ailesinin tüm üyeleri ile birlikte, 9 metre CNG ve havalimanı yer taşımacılığında kullanılmak üzere üretilen VIP Apron modellerinin tanıtımı da fuarda gerçekleştirildi. Fuarda, markanın tarihinde bir ilk olarak doğalgazlı ve dizel seçenekleri ile üretilen 18 metre körüklü otobüsler da tanıtıldı.