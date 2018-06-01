BMC performansını ikiye katladı

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (BMC), geçen yıl ortaya koyduğu performansla dikkati çekti. Türk ve Katar ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren BMC'nin son dönemdeki yüksek performansı, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na da yansıdı.

Buna göre, şirketin üretimden satışları (kendi üretmiş olduğu mallardan yapmış olduğu satışlar-ticari mal satışları hariç) geçen yıl ikiye katlandı. BMC, 2016'da 783 milyon 992 bin liralık üretimden satışa imza atarken, bu miktar geçen yıl 1 milyar 612 milyon 176 bin liraya ulaştı. Üretimden satışlarda yüzde 105,6 artış oldu.

BMC bu performansıyla İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 58 basamak birden yükseldi. Listede 2016'da 137'nci sırada yer alan şirket, geçen yıl 79'uncu sıraya çıktı.

- Özkaynak 300 milyon lirayı aştı

Özkaynak tutarı 2016'da 81 milyon 189 bin lirayla sınırlı şirket, geçen yıl bu miktarı 302 milyon 280 bin liraya yükseltti. Bu alandaki artış yüzde 272'yi buldu.