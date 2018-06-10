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BMC'den yeni zırhlılarla Paris'te gövde gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, Paris'te gerçekleştirilecek Eurosatory Fuarı'na 4'ü yeni 6 askeri araçla katılacak - Havan topu entegre edilen zırlı araç Vuran, Kirpi 2'nin ambulans versiyonu, uzaktan kumanda sistemli Amazon, yeni nesil zırhlı kamyon "285" ilk kez fuarda sergilenecek

GÖKSEL YILDIRIM - BMC, zırhlı kara araçları alanında son dönemde yürüttüğü çalışmaların sonunda ortaya çıkan ürünlerle Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na adeta çıkarma yapacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak ve 15 Haziran'a kadar sürecek fuara, 55 binden fazla katılımcı bekleniyor. Fuara 100'den fazla ülkeden ziyaretçi, bin 500'ün üzerinde tedarikçi ve 250'ye yakın resmi delegasyonun katılması öngörülüyor.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC de sektörün dünyadaki en önemli uluslararası fuarları arasında gösterilen Eurosatory'ye iddialı bir katılım sağlayacak.

Eurosatory’de 4'ü yeni 6 askeri aracını sergileyecek BMC, yaklaşık 700 metrekarelik stant alanında misafirlerini ağırlayacak.

BMC, fuarda, mayına karşı korumalı ve çok amaçlı zırhlı araç ailesi üyeleri Kirpi, Amazon ve Vuran ile özel olarak üretilen zırhlı kamyonu sergileyecek.

Şirketin yeni nesil mayına karşı korumalı aracı Kirpi II ve çok amaçlı zırhlı aracı Vuran silah kuleli versiyonlarıyla fuarda yerini alacak. Araçlar üzerlerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle tanıtılacak.

Kirpi II'nin ambulans versiyonu ise ilk kez bir fuarda görücüye çıkacak. Kirpi II, son dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlar dolayısıyla özel olarak projelendirilerek ambulans versiyonuyla üretildi. Araç, 8 koltuk ve 2 sedye kapasiteli olarak görev yapabiliyor.

- Özel havan topuna özel Vuran

Vuran, özel olarak geliştirilen havan topu sistemiyle ilk defa Eurosatory Fuarı’nda sergilenecek.

Jandarma Genel Komutanlığının kullanımı için Vuran'a, ASELSAN tarafından geliştirilen ALKAR 120 milimetre otomatik havan sistemi entegre edildi. Araç havan sisteminin etkin kullanımı için yeniden tasarlandı.

ALKAR’da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızı ve hassas elektro-mekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, sistem yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor.

Otomatik havan sisteminde, özgün geliştirilen geri tepme mekanizması sayesinde atış sırasında oluşan basınç en aza indiriliyor. Bu özellik sistemin tekerlekli ve paletli farklı araçlarda kullanımını sağlıyor.
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- Uzaktan komuta edilen Amazon

Amazon, özel olarak geliştirilen uzaktan kumanda sistemiyle fuarda yerini alacak. Efes 2018 tatbikatında ilk kez askeri yetkililere tanıtılan araç, geçen sürede şekillenen son versiyonuyla dünya sahnesine çıkacak.

Aracın insansız uzaktan kumanda sistemi, günümüz meskun mahal ve asimetrik savaş ortamlarına uygun, Türkiye'nin bulunduğu ortam koşullarına adapte edilmiş özgün tasarımla hayata geçirildi. Sistem, aracın tüm özelliklerinin uzaktan gerçek zamanlı kullanılmasına imkan sağlıyor.

Her türlü karıştırma ve bastırma koşullarında emniyetli şekilde görev yapabilen sistem, tehlikeli ve şüphe uyandıran her türlü durumda çok kısa sürede uzaktan kumandalı hale dönüştürülerek personel tehlikeye atılmadan keşif gözetleme, mayın, el yapımı patlayıcı kontrolü ve terörist etkisiz hale getirme görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

- Yeni zırhlı kamyon

BMC'nin ilk kez sergileyeceği ürünler arasında yeni nesil 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araç "285" de yer alıyor.

Saatteki hızı 90 kilometre olan araç, 285 beygir güce sahip ve 800 kilometre menzile kadar görev yapabiliyor.

Araç 9 ton boş ağırlığa, 10 ton taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

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Amazon BMC EUROSATORY havan sistemi Kirpi VURAN zırhlı araç

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