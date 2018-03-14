BM’de kadın üstünlüğü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletlerde erkek egemen güç yapısını kadınlar lehine değiştirdi. Guterres’in göreve gelmesiyle birlikte BM’nin üst düzey yönetim ekibinde erkeklerden daha fazla kadın görev yapmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsüne İlişkin Komisyonu’nun 62. oturumunda, cinsiyet eşitliği konusunda söz alan Guterres, “Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi zorlu bir mücadeledir. Açıkça hükümetlerin ve kurumların bakış açısından baktığımızda daha serttir. Bu mücadelenin ön saflarında sivil toplumlar yer almaktadır” dedi.

BM Başkanı Guterres, organizasyonun üst kademeden başlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşması gerektiğini belirterek, icra dairesinde kadınların yüzde 56 oranında erkeklerden fazla olduğunu açıkladı. Guterres, kadın-erkek oranının, genel sekreter olarak göreve başladığı zaman yüzde 40 ila 60 oranında olduğunu açıkladı.

Guterres, toplumsal cinsiyet eşitliği için bir sonraki hedefinin, özel temsilciler ve elçiler sıralamasında, kadınların oranını yükseltmek olduğunu vurguladı.