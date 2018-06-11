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BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye "Fırsatı kaçırmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres : - "İki lider geçen sene çok fazla endişe yaratan bu tehlikeli döngüyü kırmaya çalışıyor. Ortak amaç barışçıl ve kanıtlanabilir nükleer silahsızlanma olmalı" - "Umarım tüm taraflar bu fırsatı Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde nükleer silahsızlanması için kullanır"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarın Singapur'da yapacağı zirveye ilişkin iki liderin geçen sene çok fazla endişe yaratan tehlikeli döngüyü kırmaya çalıştığını belirterek, Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde nükleer silahsızlanması için taraflara bu fırsatı kaçırmamaları çağrısı yaptı.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada zirvenin küresel barış ve güvenlik için umut verici bir gelişme olduğunu ve iki liderin diplomatik çözüm arayışından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Guterres, ''İki lider geçen sene çok fazla endişe yaratan bu tehlikeli döngüyü kırmaya çalışıyor. Ortak amaç barışçıl ve kanıtlanabilir nükleer silahsızlanma olmalı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Her iki lidere de önlerindeki yolun iş birliği, uzlaşma ve ortak bir amaç gerektirdiğini ilettiğini belirten kaydeden Guterres, bu süreçte kaçınılmaz iniş ve çıkışlar, anlaşmazlıklar ve zorluklar olacağına dikkati çekti.

BM'nin de bu süreci desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Guterres, talep edilmesi durumunda Uluslararası Atom Enerji Ajansının izleme ve denetlemeye hazır olduğunu belirtti.

Guterres, ''Umarım tüm taraflar bu fırsatı Kore Yarımadası'nın barışçıl bir şekilde nükleer silahsızlanması için kullanır.'' diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlanması için yarın Singapur'da bir araya gelecek.

Yarınki tarihi zirve ilk kez bir ABD başkanı ile Kuzey Kore liderinin aynı masada bir araya gelecek olması nedeniyle önem taşıyor.

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