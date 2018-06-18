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BM'den "ABD'nin çocukları ailelerinden ayıran göçmen politikasına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "Çocuklar, ailelerinden ayrı bırakılarak travmaya maruz bırakılmamalı ve aile birliği korunmalı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ABD'de Donald Trump yönetiminin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle binlerce çocuğun travma yaşamaması için aile birliğinin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Trump yönetiminin ülkede tartışmalara yol açan, göçmenlere yönelik uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Mülteci ve göçmenlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, ''Çocuklar, ailelerinden ayrı bırakılarak travmaya maruz bırakılmamalı ve aile birliği korunmalı.'' dedi.

Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkin göçmenler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor.

Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, Demokratlar ve çok sayıda tanınmış isim tarafından eleştiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ülke sınırındaki yasa dışı geçişlerde 19 Nisan-31 Mayıs arasında yaklaşık 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ortaya koymuştu.

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ABD BM göçmen politikası

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